कर्करोग कोणत्याही वयात होऊ शकतो, पण तो सर्वाधिक कोणत्या वयोगटात आढळतो, याबद्दल जाणून घ्या
सामान्यतः कर्करोग 50 वर्षांनंतर अधिक प्रमाणात दिसून येतो.
विशेषतः 60 ते 70 वर्षे वयोगटात त्याचे प्रमाण सर्वाधिक असते.
याचे कारण म्हणजे वय वाढत गेल्यावर शरीरातील पेशींमध्ये बदल (mutations) साठत जातात आणि रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होत जाते.
0 ते 20 वर्षे: खूपच कमी (काही विशिष्ट प्रकार जसे की ल्यूकेमिया) 20 ते 40 वर्षे: तुलनेने कमी, पण स्त्रियांमध्ये काही कर्करोग (जसे ब्रेस्ट कॅन्सर) दिसू शकतो 40 ते 50 वर्षे: जोखीम वाढू लागते 50 ते 70 वर्षे: सर्वाधिक सामान्य 70 वर्षांनंतर: अजूनही धोका असतो, पण निदानाचे प्रमाण थोडे कमी होऊ शकते
त्यामुळे नियमित तपासणी आणि निरोगी जीवनशैली खूप महत्त्वाची आहे.