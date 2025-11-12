स्वप्न शास्त्र सांगतं कि स्वप्न ही जीवनात मोठे बदल घडवण्याचे संकेत देतात. स्वप्ने ही शुभ किंवा अशुभ असू शकतात.
कोणतं स्वप्न शुभ आणि कोणतं अशुभ असतं याबाबत स्वप्न शास्त्र सांगतं.
स्वप्न शास्त्रानुसार स्वप्नात साप दिसणं शुभ की अशुभ असतं याबाबत जाणून घेऊयात.
स्वप्नशास्त्रानुसार, स्वप्नात सापांची जोडी दिसणे हे घरात नवीन बदलांचे लक्षण आहे. हे स्वप्न एखाद्या इच्छा पूर्ण होण्याचे देखील संकेत देते.
स्वप्नात रंगीत किंवा हिरवा साप दिसणे खूप शुभ मानले जाते. हा तुमच्या जीवनात आनंद येण्याचा संकेत असतो. त्यामुळे आर्थिक लाभ देखील होऊ शकतो.
स्वप्नात अनेक साप एकत्र दिसणे अशुभ मानले जाते. असे स्वप्न जीवनात अनेक समस्या येण्याचे संकेत देतं.
