आंब्या सोबत चुकूनही खाऊ नका 'या' गोष्टी नाहीतर तब्येत बिघडलीच म्हणून समजा

Pooja Pawar
May 01,2026


उन्हाळा हा आंब्यांचा सीजन असतो. बाजारात आंब्यांना भरपूर मागणी असते. अनेकजण हे रसाळ आंबे दररोज आवडीने खात असतील. मात्र अशा काही गोष्टी आहेत ज्या आंब्यासोबत अजिबात खाऊ नये.


जर तुम्ही फ्रूट चाट खात असाल तर आंब्यासोबत आंबट फळं अजिबात खाऊ नका. कारण अशामुळे पोटात केमिकल रिऍक्शन सुद्धा होऊ शकते.


अनेकजण आंबा आणि दूध एकत्र करून त्याचा शेक बनवून पितात. मात्र आयुर्वेदानुसार यामुळे पित्तदोष वाढू शकतो. कारण आंबा हा लवकर पचतो तर दूध पचायला उशीर लागतो.


आंबा आणि दही एकत्र खाल्ल्याने पचनक्रिया बिघडू शकते. याचं कारण म्हणजे दहीमध्ये लॅक्टिक ॲसिड असतं आणि आंब्यामध्ये नैसर्गिक साखर असते. हे दोन्ही एकत्र खाल्ल्याने पोटात आंबण्याची प्रक्रिया वाढू शकते


तळलेले पदार्थ खाल्ल्यावर त्यानंतर लगेचच आंबा खाऊ नका. कारण आंब्यात नैसर्गिक साखर असते आणि तळलेल्या पदार्थांसोबत त्याचे सेवन केल्यास, शरीरातील उष्णता वाढू शकते, ज्यामुळे ॲसिड रिफ्लक्सचा त्रास होऊ शकतो.


मांसाहारी पदार्थ किंवा राजमा, चणे खाल्ल्यावर आंबा खाणं जड होऊ शकतं. हेवी प्रोटीन असल्याने ते पचायला वेळ लागतो.

