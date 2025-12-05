अनेकजण जेवण एकदा केल्यावर ते खाण्यापूर्वी सारखं सारखं गरम करतात.
मात्र तुम्हाला अशा 4 भाज्यांबद्दल सांगणार आहोत ज्या पुन्हा गरम करून खाल्ल्यास त्याचा आरोग्यावर वाईट परिणाम होऊ शकतो.
पालकमध्ये नायट्रेट्सचे प्रमाण जास्त असते. पुन्हा जर पालकची भाजी गरम केली तर विषारी नायट्राइडमध्ये त्याचं रूपांतर होऊ शकतं. जे तुमच्या आरोग्यासाठी गंभीर धोका निर्माण करू शकतात.
बीट हे नायट्रेट्सचा एक चांगला स्रोत आहे. त्यामुळे बीटाचे पदार्थ पुन्हा गरम केल्याने हे कंपाउंड नायट्रोसामाइन्समध्ये रूपांतरित होऊ शकतात, जे कर्करोगजन्य असू शकतात.
शिजवलेले बटाटे पुन्हा गरम केल्यावर क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम नावाच्या बॅक्टेरियाची वाढ होऊ शकते. ज्यामुळे बोटुलिज्म नावाच्या गंभीर आजाराचा धोका वाढू शकतो.
मशरूममधील प्रथिने आणि एन्झाईम्स पुन्हा गरम केले जातात तेव्हा त्यांचे स्ट्रक्चर बदलू शकते. ज्यामुळे पचनक्रियेत अडचण येऊ शकते आणि पोटाशी संबंधित समस्या उद्भवू शकतात.
मशरूम, बीट, पालक, बटाटा या 4 भाज्या बनवल्यावर लगेच खाऊन टाकाव्यात अन्यथा फ्रिजमध्ये ठेवाव्यात.
(इथं दिलेली माहिती तज्ज्ञांशी केलेल्या चर्चेवर आधारित आहे. ही एक सामान्य माहिती आहे. कोणताही व्यक्तीगत सल्ला नाही. आपण कोणत्याही पदार्थाचं सेवन करण्याआधी याबद्दल डॉक्टर किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. संबंधित माहितीसाठी ZEE 24 Taas जबाबदार नसेल.)