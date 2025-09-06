पितृपक्षात चुकूनही 'या' 3 गोष्टी खरेदी करू नका, अन्यथा...

Pooja Pawar
Sep 06,2025


शास्त्रानुसार पितृपक्षाच्या काळात पितृ धर्तीवर विराजमान होतात.


अशातच पितृच्या नावाने याकाळात तर्पण, पिंडदान इत्यादी केल्यास पितृ खूप प्रसन्न होतात असं म्हटलं जातं. जेव्हा पितृ त्यांच्या वंशजांवर प्रसन्न होतात, तेव्हा सुख समृद्धी आणि सकारात्मकता राहते.


परंतू शास्त्रानुसार पितृपक्षाच्या काळात 3 गोष्टी अजिबात खरेदी करू नये.


पितृपक्षात झाडू खरेदी केल्यास घरातील सुखसमृद्धी प्रभावी होते आणि दारिद्र येतं असं म्हणतात.


पितृपक्षात मीठ खरेदी करणं टाळावं, अन्यथा घरात क्लेश निर्माण होतात.


मोहरीच्या तेलाचा संबंध हा शनिदेव आणि पितृ कर्माशी जोडला जातो. त्यामुळे पितृपक्षात हे तेल घरी आणू नका.

VIEW ALL

पावसाळ्यात फ्रिजमध्ये ठेवलेली मिरची खराब होते? मग वापरा 'या' ट्रिक्स

जोडीदाराच्या या सवयी देतात सावधानतेचा इशारा,..अन्यथा होईल शेवट!

सेक्स रॅकेट प्रकरणी अभिनेत्रीला अटक; मॉलमध्ये...

Health Care: तूर डाळ खाल्ल्यास काय होते?
Read Next Story