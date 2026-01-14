घराच्या जवळपास सुद्धा लावू नका 'हे' फुल झाड, कुटुंबात पसरेल अशांतता
वास्तुशात्रानुसार घरात किंवा घराच्या गेटजवळ काही फुल झाडं अजिबात लावू नयेत.
ही झाडं दिसायला जरी सुंदर दिसत असली तरी ही झाडं नकारात्मक ऊर्जा, तणाव आणि चांगल्या कामांमध्ये बाधा आणतात असं म्हटलं जातं.
बोन्सायची झाडं ही दिसायला लहान आणि त्याला विविध प्रकारची फुले येतात. घरी बोन्सायची झाडे लावू नयेत, कारण यामुळे घरात तणाव निर्माण होऊ शकतो.
घराचा जवळपास कापसाचं झाड सुद्धा लावू नये. कारण हे झाड घरातील स्थिरता आणि आनंदावर वाईट परिणाम करतं असं म्हणतात. या झाडामुळे घरातील स्थिरता आणि आनंदावर वाईट परिणाम दिसून येतो.
घरात कापसाचे रोप लावल्याने घरात नकारात्मक ऊर्जा वाढते आणि गरिबी येण्याचा धोका असतो.
घरात किंवा घराच्या आजूबाजूला चिंचेचे झाड लावू नये. चिंचेचे झाड लावल्याने घरात नकारात्मक ऊर्जा येते असं म्हंटले जाते.
कॅक्टसच्या झाडांना रंगीबेरंगी फुले असतात जी दिसायला खूप सुंदर असतात. मात्र ही झाडं घरात लावू नये,कारण यामुळे तणाव आणि संघर्षाची समस्या वाढू शकते.
घरात वाळलेली झाडं ठेवू नयेत. वाळलेली झाडं घरात नकारात्मक ऊर्जा पसरवतात.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)