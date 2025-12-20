तुम्ही गाजराचा हलवा तर खाल्लाच असेल, पण कधी बीटरूट हलवा खाल्ला आहे का?

Dec 20,2025


हिवाळ्यात शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती कमकुवत होते.


यासाठी तुम्ही चविष्ट आणि गोड असा सर्वांना आवडणारा बीटरूट हलवा बनवू शकता.


यासाठी सर्वप्रथम बीटरूट स्वच्छ धुवून किसून घ्या.


कढईत २ चमचे तूप गरम करून किसलेले बीटरूट ५ मिनिटे परता.


त्यात २ वाट्या दूध घालून दूध आटेपर्यंत मध्यम आचेवर शिजवा.


दूध आटल्यावर त्यात दिड वाटी साखर आणि वेलची पूड घाला.


साखर विरघळेपर्यंत नीट एकत्र करा.


आता थोडे तूप आणि बारीक चिरलेले काजू-बदाम घाला. एकत्र करा.


गॅस बंद करून त्यात खवा घालून परता.


गरमा गरम बीटरूट हलवा ड्रायफ्रूट्सने सजवून सर्व्ह करा.

