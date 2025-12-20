हिवाळ्यात शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती कमकुवत होते.
यासाठी तुम्ही चविष्ट आणि गोड असा सर्वांना आवडणारा बीटरूट हलवा बनवू शकता.
यासाठी सर्वप्रथम बीटरूट स्वच्छ धुवून किसून घ्या.
कढईत २ चमचे तूप गरम करून किसलेले बीटरूट ५ मिनिटे परता.
त्यात २ वाट्या दूध घालून दूध आटेपर्यंत मध्यम आचेवर शिजवा.
दूध आटल्यावर त्यात दिड वाटी साखर आणि वेलची पूड घाला.
साखर विरघळेपर्यंत नीट एकत्र करा.
आता थोडे तूप आणि बारीक चिरलेले काजू-बदाम घाला. एकत्र करा.
गॅस बंद करून त्यात खवा घालून परता.
गरमा गरम बीटरूट हलवा ड्रायफ्रूट्सने सजवून सर्व्ह करा.