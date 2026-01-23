रात्री झोपताना चेहऱ्याला 'या' तेलाने करा मसाज, सकाळी त्वचा करेल ग्लो

Pooja Pawar
Jan 23,2026


विशेषतः हिवाक्यात त्वचेची काळजी घेणं हे अतिशय महत्वाचं ठरतं.


रात्री झोपण्यापूर्वी बदामाच्या तेलाने चेहऱ्याला मसाज केल्यामुळे अनेक फायदे मिळतात.


बदामाच्या तेलाने चेहऱ्यावर दररोज मसाज करावा.


त्वचा ग्लोईंग बनवण्यासाठी बदामाचं तेल अतिशय उपयुक्त ठरतं.


बदामाच्या तेलाने चेहऱ्यावर मसाज केल्याने डाग, पिगमेंटेशन दूर होते.


रात्री झोपण्यापूर्वी बदामाच्या तेलाने चेहऱ्याला मसाज केल्यामुळे चेहरा ग्लो करतो.


बदामाचं तेल हे सुरकुत्या आणि काळी वर्तुळे सुधारण्यासाठी देखील काम करते.


(इथं दिलेली माहिती तज्ज्ञांशी केलेल्या चर्चेवर आधारित आहे. ही एक सामान्य माहिती आहे. कोणताही व्यक्तीगत सल्ला नाही. आपण कोणत्याही पदार्थाचं सेवन करण्याआधी याबद्दल डॉक्टर किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. संबंधित माहितीसाठी ZEE 24 Taas जबाबदार नसेल.)

VIEW ALL

Wi-Fi चा फुल फॉर्म काय?

आश्चर्यकारक! चक्क जिलबी खाल्याने आरोग्यदायी फायदे मिळतात

भारतात 5 रूपयांना मिळणारा पार्ले-जी बिस्किट अमेरिकेत किती रूपयांना मिळतो?

Gym, व्यायामानंतर काय खाऊ नये?

Read Next Story