विशेषतः हिवाक्यात त्वचेची काळजी घेणं हे अतिशय महत्वाचं ठरतं.
रात्री झोपण्यापूर्वी बदामाच्या तेलाने चेहऱ्याला मसाज केल्यामुळे अनेक फायदे मिळतात.
बदामाच्या तेलाने चेहऱ्यावर दररोज मसाज करावा.
त्वचा ग्लोईंग बनवण्यासाठी बदामाचं तेल अतिशय उपयुक्त ठरतं.
बदामाच्या तेलाने चेहऱ्यावर मसाज केल्याने डाग, पिगमेंटेशन दूर होते.
रात्री झोपण्यापूर्वी बदामाच्या तेलाने चेहऱ्याला मसाज केल्यामुळे चेहरा ग्लो करतो.
बदामाचं तेल हे सुरकुत्या आणि काळी वर्तुळे सुधारण्यासाठी देखील काम करते.
