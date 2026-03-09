चेहऱ्यावर दररोज टोमॅटो लावल्याने काय होईल?

Pooja Pawar
Mar 09,2026


टोमॅटो त्वचेसाठी फायदेशीर मानला जातो. जर तुम्ही रोज चेहऱ्यावर टोमॅटो लावलात तर यामुळे त्वचेला अनेक फायदे मिळू शकतात.


टोमॅटो त्वचेत साचलेली घाण आणि तेल स्वच्छ करण्यासाठी उपयुक्त आहेत.


तसेच टोमॅटोमुळे सूर्यकिरणांमुळे होणाऱ्या नुकसानापासून त्वचेचे रक्षण करते.


चेहऱ्यावर टोमॅटो लावल्याने त्वचेवरील सुरकुत्या आणि बारीक रेषांच्या समस्या दूर होतात.


चेहरा नेहमी ताजा ठेवण्यासाठी टोमॅटो उपयुक्त ठरू शकतो.


(इथं दिलेली माहिती तज्ज्ञांशी केलेल्या चर्चेवर आधारित आहे. ही एक सामान्य माहिती आहे. कोणताही व्यक्तीगत सल्ला नाही. याबद्दल अधिक माहितीसाठी डॉक्टर किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. संबंधित माहितीसाठी ZEE 24 Taas जबाबदार नसेल.)

