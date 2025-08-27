सकाळी रिकाम्यापोटी नारळाच्या तेलाचे सेवन केल्याने पोट साफ होतं तसेच पचनक्रिया सुद्धा चांगली राहण्यास मदत होते.
नारळाच्या तेलात मिडीयम चेन ट्रायग्लिसराईड्स असतं. जे लगेचच एनर्जी बूस्ट करण्यात मदत करते.
नारळाच्या तेलाच्या सेवनाने रोगप्रतिकारकशक्ती सुद्धा वाढते.
रिकाम्यापोटी एक चमचा नारळाच्या तेलाच्या सेवनाने त्वचेला आतून हायड्रेशन मिळते आणि त्वचा ग्लो करू लागते.
नारळाचं तेल रक्तातील ब्लड शुगर लेव्हल नियंत्रणाचं काम करते.
नारळाचं तेल हे शरीरात चांगलं कोलेस्ट्रॉल वाढवतं.
(इथं दिलेली माहिती तज्ज्ञांशी केलेल्या चर्चेवर आधारित आहे. ही एक सामान्य माहिती आहे. कोणताही व्यक्तीगत सल्ला नाही. आपण कोणत्याही पदार्थाचं सेवन करण्याआधी याबद्दल डॉक्टर किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. संबंधित माहितीसाठी ZEE 24 Taas जबाबदार नसेल.)