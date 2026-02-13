बोरं खाण्याचे फायदे माहितीयेत का?

Pooja Pawar
Feb 13,2026


15 फेब्रुवारी रोजी महाशिवरात्री आहे त्यानिमित्ताने शंकराला बोर या फळांचा नैवेद्य सुद्धा दाखवला जातो. तेव्हा बोरं खाण्याचे फायदे आणि त्यातील न्यूट्रिएंट्सबद्दल जाणून घेऊयात.


बोरं हे फळ आरोग्यासाठी आणि त्वचेसाठी फायदेशीर आहे.


अमेरिकेच्या कृषी विभागाच्या मते, बोरं फळामध्ये व्हिटॅमिन सी, व्हिटॅमिन बी1, बी2, बी12, बी6 आणि बी16 तसेच व्हिटॅमिन ए असते.


बोरं या फळांमध्ये आढळणाऱ्या मिनरल्सबद्दल बोलायचं झालं तर आलुबखडामध्ये कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, लोह, फॉस्फरस आणि पोटॅशियम असते. त्यामध्ये प्रथिने देखील असतात.


अमेरिकेच्या कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार, 100 ग्रॅम बोरामध्ये 21 मिलीग्राम व्हिटॅमिन सी असते.


बोरं हे फळ अँटीऑक्सिडंट्सने समृद्ध असते आणि त्याचे अनेक फायदे आहेत. ज्यात झोप सुधारणे, मेंदूचे कार्य सुधारणे, रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणे आणि पचनास मदत करणे समाविष्ट आहे.


(इथं दिलेली माहिती तज्ज्ञांशी केलेल्या चर्चेवर आधारित आहे. ही एक सामान्य माहिती आहे. कोणताही व्यक्तीगत सल्ला नाही. आपण कोणत्याही पदार्थाचं सेवन करण्याआधी याबद्दल डॉक्टर किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. संबंधित माहितीसाठी ZEE 24 Taas जबाबदार नसेल.)

