पुरुषांसाठी मखाने खाण्याचे 5 फायदे

Pooja Pawar
Sep 19,2025


कमळाच्या बियांना मखाना असं म्हणतात. मखानामध्ये मॅग्नेशियम, कॅल्शियम आणि प्रोटीन आढळतं. तसेच मखाना ग्लूटेन फ्री असतात.


मखाना आरोग्यासाठी अत्यंत लाभदायक असून याच्या सेवनाने पुरुषांच्या अनेक समस्या दूर होतात.


टेस्टोस्टेरोन या हार्मोनच्या कमतरतेमुळे पुरुषांमध्ये यौन संबंधित समस्यांचा सामना करावा लागतो. मखानाच्या सेवनामुळे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वाढण्यास मदत होते.


मखान्याच्या सेवनामुळे स्पम काऊंट वाढतो.


मखानाच्या सेवनामुळे मसल्स बनतात. यासाठी पोस्ट वर्कआउट डायटमध्ये मखानाचा समावेश करावा.


मखान्याचं सेवन केल्याने नपुंसकता दूर होऊ शकते.


मखान्याचे सेवन तुम्ही गरम दुधात टाकून करू शकता. ज्यामुळे चव सुद्धा वाढते आणि आरोग्यासाठी सुद्धा पौष्टिक असतं. झोपण्यापूर्वी मखान्याचं सेवन करावं.


(इथं दिलेली माहिती तज्ज्ञांशी केलेल्या चर्चेवर आधारित आहे. ही एक सामान्य माहिती आहे. कोणताही व्यक्तीगत सल्ला नाही. आपण कोणत्याही पदार्थाचं सेवन करण्याआधी याबद्दल डॉक्टर किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. संबंधित माहितीसाठी ZEE 24 Taas जबाबदार नसेल.)

VIEW ALL

ओठांभोवतीचा काळेपणा घालवण्यासाठी घरगुती उपाय, ओठ दिसतील तजेलदार

खरंच 22 सप्टेंबरनंतर गॅस सिलेंडर स्वस्त होणार?

एकानं जांभई दिली की, आजुबाजूचेही तसंच का करतात?

लघवीला फेस येत असेल तर... तातडीने डॉक्टरांना भेटा! हे लक्षण धोकादायक कारण...
Read Next Story