कच्ची केळी खाण्याचे 7 फायदे, डायबेटिज सह वजन सुद्धा येईल नियंत्रणात

Pooja Pawar
Aug 15,2025


कच्च्या केळ्यामध्ये व्हिटॅमिन सी, व्हिटॅमिन B6,फायबर सह अनेक पोषकतत्व असतात. जे शरीरासाठी अतिशय उपयुक्त ठरतात.

पचनक्रिया :

कच्च्या केळ्यामध्ये रेजिस्टेंट स्टार्च असतं. जे पचनक्रिया उत्तम ठेवतं.

वजन नियंत्रणात :

कमी कॅलरीज आणि अधिक फायबर असल्याने भूक कमी लागते आणि त्यामुळे वजन कमी होण्यास मदत मिळते.

ब्लड शुगर नियंत्रणात :

कच्च्या केळ्यांमध्ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स कमी होतं जे शुगर लेव्हल स्थिर ठेवतं.

हृदय स्वास्थ :

पोटॅशियमने भरपूर असल्यामुळे कच्ची केळी हृदय स्वास्थासाठी फायदेशीर ठरतात.

किडनीचं आरोग्य :

कच्च्या केळ्यामध्ये पोटॅशियम असतं जे किडनीच्या फंक्शनसाठी चांगलं ठरतं.

रोगप्रतिकारकशक्ती वाढते :

व्हिटॅमिन सी आणि B6 च्या उपस्थितीमुळे शरीरातील रोगप्रतिकारकशक्ती वाढते.


(इथं दिलेली माहिती तज्ज्ञांशी केलेल्या चर्चेवर आधारित आहे. ही एक सामान्य माहिती आहे. कोणताही व्यक्तीगत सल्ला नाही. आपण कोणत्याही पदार्थाचं सेवन करण्याआधी याबद्दल डॉक्टर किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. संबंधित माहितीसाठी ZEE 24 Taas जबाबदार नसेल.)

