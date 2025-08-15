कच्च्या केळ्यामध्ये व्हिटॅमिन सी, व्हिटॅमिन B6,फायबर सह अनेक पोषकतत्व असतात. जे शरीरासाठी अतिशय उपयुक्त ठरतात.
कच्च्या केळ्यामध्ये रेजिस्टेंट स्टार्च असतं. जे पचनक्रिया उत्तम ठेवतं.
कमी कॅलरीज आणि अधिक फायबर असल्याने भूक कमी लागते आणि त्यामुळे वजन कमी होण्यास मदत मिळते.
कच्च्या केळ्यांमध्ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स कमी होतं जे शुगर लेव्हल स्थिर ठेवतं.
पोटॅशियमने भरपूर असल्यामुळे कच्ची केळी हृदय स्वास्थासाठी फायदेशीर ठरतात.
कच्च्या केळ्यामध्ये पोटॅशियम असतं जे किडनीच्या फंक्शनसाठी चांगलं ठरतं.
व्हिटॅमिन सी आणि B6 च्या उपस्थितीमुळे शरीरातील रोगप्रतिकारकशक्ती वाढते.
(इथं दिलेली माहिती तज्ज्ञांशी केलेल्या चर्चेवर आधारित आहे. ही एक सामान्य माहिती आहे. कोणताही व्यक्तीगत सल्ला नाही. आपण कोणत्याही पदार्थाचं सेवन करण्याआधी याबद्दल डॉक्टर किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. संबंधित माहितीसाठी ZEE 24 Taas जबाबदार नसेल.)