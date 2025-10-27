भाजलेल्या चण्यांमध्ये हायड्रेट्स, प्रथिने, कॅल्शियम, जीवनसत्त्वे आणि लोह मुबलक प्रमाणात असतात.
रिपोर्ट्सनुसार प्रत्येकी व्यक्तीला दररोज 25 ते 50 ग्रॅम चण्यांचं सेवन करायला हवं.
दररोज नाश्त्यात किंवा दुपारच्या जेवणापूर्वी 25 ग्रॅम भाजलेले चणे खाल्ले तर ते शरीरातील रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवतात.
रोगप्रतिकारक शक्ती वाढल्याने बदलत्या हवामानामुळे होणाऱ्या शारीरिक समस्यांशी लढण्यास बळ मिळतं.
वजन कमी करायचं असेल तर तुम्ही भाजलेल्या चण्यांचं सेवन करू शकता. दररोज भाजलेले चणे खाल्ल्याने लठ्ठपणा कमी होण्यास मदत होते तसेच शरीरात चरबी जमा होण्यापासून रोखता येते.
भाजलेल्या चण्याच्या सेवनाने पचनक्रिया चांगली राहते आणि बद्धकोष्ठते सारखी समस्या दूर होते.
(इथं दिलेली माहिती तज्ज्ञांशी केलेल्या चर्चेवर आधारित आहे. ही एक सामान्य माहिती आहे. कोणताही व्यक्तीगत सल्ला नाही. आपण कोणत्याही पदार्थाचं सेवन करण्याआधी याबद्दल डॉक्टर किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. संबंधित माहितीसाठी ZEE 24 Taas जबाबदार नसेल.)