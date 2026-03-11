उन्हाळ्यात कलिंगड खाण्याचे फायदे माहितीये का?

Pooja Pawar
Mar 11,2026


उन्हाळ्यात कलिंगड खाणं फायदेशीर ठरू शकतं. कलिंगडमध्ये मोठ्या प्रमाणात अँटिऑक्सिडंट्स असतात.


कलिंगडात पाण्याचे प्रमाण जास्त असल्याने त्याचे सेवन केल्याने शरीर हायड्रेट राहते.


कलिंगडात व्हिटॅमिन सी चं चांगलं प्रमाण आढळतं. ज्यामुळे रोगप्रतिकारशक्ती वाढते, तसेच यात असलेल्या व्हिटॅमिन ए आणि बीटा कॅरोटीनच्या पातळीमुळे त्वचा निरोगी राहते.


कलिंगड हे फळ थंड असल्याने शरीरात कोणत्याही प्रकारची जळजळ जाणवत असल्यास यामुळे आराम मिळतो.


कलिंगडात कॅलरीज कमी असल्याने वजन वाढत नाही.


कलिंगड हे पोषकतत्वांनी युक्त असतं. हे फळ हृदयाच्या आरोग्यासाठी चांगले ठरते, ज्यामुळे रक्तदाब नियंत्रित होतो आणि कोलेस्ट्रॉल सुद्धा कमी होते.


कलिंगडात व्हिटॅमिन सी असते ज्यामुळे हिरड्या निरोगी आणि मजबूत राहतात.


(इथं दिलेली माहिती तज्ज्ञांशी केलेल्या चर्चेवर आधारित आहे. ही एक सामान्य माहिती आहे. कोणताही व्यक्तीगत सल्ला नाही. आपण कोणत्याही पदार्थाचं सेवन करण्याआधी याबद्दल डॉक्टर किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. संबंधित माहितीसाठी ZEE 24 Taas जबाबदार नसेल.)

