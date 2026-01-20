भारतीय पदार्थांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या मसाल्यांमध्ये औषधी गुणधर्म भरपूर असतात. त्यामुळे जेवणातच नव्हे तर घरगुती उपचारांमध्ये सुद्धा त्याचा वापर केला जातो.
तेजपत्तामध्ये कॅल्शियम, कॉपर, व्हिटॅमिन ए, आयरन, व्हिटॅमिन सी, झिंक, राइबोफ्लेविन सारखे पोषकत्त्व असतात.
तेजपत्ताचा वापर अनेकजण फक्त जेवणात करतात. मात्र त्याचे आरोग्यासाठी सुद्धा अनेक फायदे असतात.
तेजपत्ताचा वापर हा त्वचेला ग्लो करण्यासाठी, रक्तातील साखर नियंत्रित करण्यापर्यंत आणि पचन सुधारण्यापर्यंत अनेक इतर उद्देशांसाठी देखील वापरले जाते.
तेजपत्ता घरात जाळल्याने त्याचा धूर घरभर पसरतो. तेजपत्त्यातून एक रसायन बाहेर पडतं आणि त्यातून तणाव कमी होण्यास मदत होते तसेच मूड सुद्धा फ्रेश होतो.
सकाळी रिकाम्यापोटी तुम्ही तेजपत्त्याचे पाणी सुद्धा पिऊ शकता. यामुळे पचन सुधारते आणि रक्तातील साखर सुद्धा नियंत्रित होते. तेजपत्त्याचे पाणी प्यायल्याने शरीरातील विषारी पदार्थ बाहेर पडतात.
तेजपत्ता पाण्यात उकळून ते पाणी टोनर म्हणून वापरू शकता किंवा त्याची वाफ घेऊ शकता. ज्यामुळे चेहऱ्यावरील डाग आणि पिंपल्स येण्याच्या समस्या कमी होतील.
डासांना पळून लावण्यासाठी तेजपत्ता उपयोगी ठरतो. एका भांड्यात चार ते पाच तेजपत्ता घेऊन त्यात 2 ते 3 थेंब मोहरीचे तेल टाका, मग त्यात कपूर आणि लवंग घालून पेटवा आणि मग वीजवा. याच्या धुराने डास पळून जातील.
