हिवाळ्याच्या सुट्टीत अनेकजण कुटुंब तसेच मित्रमंडळींसह फिरायला जाण्याचा प्लॅन करतात. तेव्हा आज मुंबईतील काही तासांच्या अंतरावर असणाऱ्या हिल स्टेशनबद्दल सांगणार आहोत जिथे तुम्ही सुट्ट्यांमध्ये जाऊ शकता.
मुंबईपासून लोणावळा काही अंतरावर असून येथील निसर्ग सौंदर्य, हिरवेगार डोंगर, धबधबे इत्यादी पर्यटकांना आकर्षित करतात.
हिवाळ्यात खंडाळ्याचं निसर्ग सौंदर्य अधिकच बहरतं. येथील दृश्य तुम्हाला आल्हाददायक अनुभव करून देतात.
पनवेलचं निसर्ग सौंदर्य हिवाळ्यात पर्यटकांना भुरळ पाडणार असतं. मुंबईपासून अवघ्या काही तासांच्या अंतरावर असल्याने विकेंड साजरा करण्यासाठी सुद्धा लोकं येथे येऊ शकतात.
हिवाळ्यात पर्यटक इगतपुरी येथील निसर्गरम्य ठिकाणांना भेट देऊ शकतात. येथे ट्रेनने जाण सुद्धा सोयीस्कर आहे.
अलिबागमध्ये फिरण्यासाठी अनेक ठिकाण आहेत. येथील समुद्र किनारा आणि खाद्य संस्कृती पर्यटकांना भुरळ पाडते.
महाबळेश्वर हे सुद्धा एक सुंदर हिलस्टेशन असून येथे दरवर्षी हजारो पर्यटक भेट देतात.