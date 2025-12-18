डाळ-भात खाऊन कंटाळा आलाय? गरमागरम भातासह करा हा चमचमीत 'कढी पकोडा'

Dec 18,2025

साधी डाळ

बऱ्याचवेळा रोज भातासह तीच साधी डाळ खाऊन कंटाळा येतो.

कढी पकोडा

अशावेळी कढी पकोड्याची ही सोपी आणि चमचमीत रेसिपी एक उत्तम पर्याय आहे.

घट्टसर मिश्रण

यासाठी सर्वप्रथम एका भांड्यात बेसन, हळद लाल तिखट आणि चवीनुसार मीठ घालून घट्टसर मिश्रण तयार करा.

पकोडे तळा

आता कढईत गरम तेलात मिश्रणाचे लहान पकोडे सोनेरी होईपर्यंत तळून घ्या.

मिश्रण तयार करा

दुसऱ्या भांड्यात दही, बेसन, मीठ, हळद आणि पाणी एकत्र करून मिश्रण तयार करा.

फोडणी द्या

कढईत तेल गरम करून मोहरी, जिरे, हिंग आणि कढीपत्त्याची फोडणी द्या.

दह्याचं मिश्रण

त्यात हिरवी मिरची घालून परतून घ्या.तयार केलेलं दह्याचं मिश्रण फोडणीत घालून ढवळा.

शिजवा

कढी उकळल्यावर तळलेले पकोडे त्यात सोडा. मंद आचेवर 5-7 मिनिटं शिजवा.

सर्व्ह करा

गरमागरम कढी पकोडे मऊ भातासह सर्व्ह करा.

