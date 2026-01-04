हिवाळ्याच्या दिवसात तापमानात आधीच घट होते अशा परिस्थितीत हिवाळ्याच्या दिवसात आईस्क्रीम खावं की नाही असा प्रश्न अनेकांना पडतो.
आईस्क्रीम ही मुख्यत्वे दुध आणि मलई पासून बनवली जाते त्यामुळे यात कार्बोहाइड्रेट ,फॅट आणि प्रोटीन असतात. आईस्क्रीम खाल्ल्याने शरीराला ऊर्जा मिळते त्यामुळे हिवाळ्यात आईस्क्रीम खाणं योग्य ठरतं.
हिवाळ्यात पाणी कमी प्यायले जाते अशा परिस्थितीत आईस्क्रीम खाल्ल्यास शरीरात पाण्याचं प्रमाण वाढतं.
हिवाळ्याच्या दिवसात शरीर उबदार ठेवण्यासाठी खूप गरम पदार्थ खाल्ले जातात मात्र शरीराचे तापमान संतुलित ठेवण्यासाठी आईस्क्रीम खाणं योग्य ठरतं.
तज्ञांच्या मते हिवाळ्यात आईस्क्रीम खाणं योग्य ठरतं परंतु त्यातही सकाळी आईस्क्रीम खाल्ल्यास आरोग्यासाठी पोषक ठरतं.
मात्र संध्याकाळी खाल्ल्यास सर्दीचा त्रास होऊ शकतो.
आईस्क्रीम खाल्ल्याने तणाव कमी होतो, मन शांत राहतं आणि विचारांना स्थिरता मिळते.
ज्यांना घश्यासंबंधित आजार असतील किंवा सारखी सर्दी होत असेल अशा व्यक्तींनी डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच आईस्क्रीमचे सेवन करावे.
(इथं दिलेली माहिती तज्ज्ञांशी केलेल्या चर्चेवर आधारित आहे. ही एक सामान्य माहिती आहे. कोणताही व्यक्तीगत सल्ला नाही. आपण कोणत्याही पदार्थाचं सेवन करण्याआधी याबद्दल डॉक्टर किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. संबंधित माहितीसाठी ZEE 24 Taas जबाबदार नसेल.)