काळी की हिरवी कोणत्या द्राक्षात असते जास्त Vitamin C?

Tejashree Gaikwad
Mar 21,2026


काळी द्राक्षे आणि हिरवी द्राक्षे दोन्हीही आरोग्यासाठी फायदेशीर असतात, पण व्हिटॅमिन C च्या प्रमाणाबाबत थोडासा फरक दिसून येतो.


साधारणपणे हिरव्या द्राक्षांमध्ये काळ्या द्राक्षांच्या तुलनेत थोडं जास्त व्हिटॅमिन C आढळतं. मात्र हा फरक फार मोठा नसतो. दोन्ही प्रकारची द्राक्षे शरीराला आवश्यक असलेलं अँटिऑक्सिडंट संरक्षण देतात.


काळ्या द्राक्षांमध्ये व्हिटॅमिन C थोडं कमी असलं तरी त्यात अँथोसायनिन्स आणि रेसव्हेराट्रोलसारखे शक्तिशाली अँटिऑक्सिडंट्स भरपूर प्रमाणात असतात.

काळी द्राक्षे

हृदयासाठी चांगली त्वचेच्या आरोग्यास मदत सूज कमी करण्यास उपयोगी

हिरव्या द्राक्षांमध्ये

थोडं जास्त व्हिटॅमिन C पचनासाठी हलकी शरीराला हायड्रेशन देण्यास मदत


जर तुम्ही खास व्हिटॅमिन C साठी निवड करत असाल, तर हिरवी द्राक्षे थोडी पुढे आहेत.


पण एकूण आरोग्याच्या दृष्टीने दोन्ही प्रकारची द्राक्षे खाणे फायदेशीर आहे.

IPL मध्ये सर्वाधिक विकेट घेणारे गोलंदाज, लिस्टमध्ये नंबर 1 वर कोण?

IPL मध्ये सर्वाधिक Six ठोकणारे फलंदाज

व्हाईट शुगर की ब्राऊन शुगर आरोग्यासाठी कोणती चांगली?

मराठी नाटकाचा थेट अमेरिकेत प्रयोग, दरम्यान अभिनेत्रीच्या खास फोटोवर फिदा
