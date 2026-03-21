काळी द्राक्षे आणि हिरवी द्राक्षे दोन्हीही आरोग्यासाठी फायदेशीर असतात, पण व्हिटॅमिन C च्या प्रमाणाबाबत थोडासा फरक दिसून येतो.
साधारणपणे हिरव्या द्राक्षांमध्ये काळ्या द्राक्षांच्या तुलनेत थोडं जास्त व्हिटॅमिन C आढळतं. मात्र हा फरक फार मोठा नसतो. दोन्ही प्रकारची द्राक्षे शरीराला आवश्यक असलेलं अँटिऑक्सिडंट संरक्षण देतात.
काळ्या द्राक्षांमध्ये व्हिटॅमिन C थोडं कमी असलं तरी त्यात अँथोसायनिन्स आणि रेसव्हेराट्रोलसारखे शक्तिशाली अँटिऑक्सिडंट्स भरपूर प्रमाणात असतात.
हृदयासाठी चांगली त्वचेच्या आरोग्यास मदत सूज कमी करण्यास उपयोगी
थोडं जास्त व्हिटॅमिन C पचनासाठी हलकी शरीराला हायड्रेशन देण्यास मदत
जर तुम्ही खास व्हिटॅमिन C साठी निवड करत असाल, तर हिरवी द्राक्षे थोडी पुढे आहेत.
पण एकूण आरोग्याच्या दृष्टीने दोन्ही प्रकारची द्राक्षे खाणे फायदेशीर आहे.