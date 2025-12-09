आपल्या राज्यात फिरण्यासाठी अनेक ठिकाणं आहेत. मात्र काही ठिकाणी अद्यापही अपरिचीत आहेत.
मुंबईतील बोरीवली येथे गोराई व पगोडा येथे अनेक जण फिरण्यासाठी येतात
बोरीवलीपासून काहीच अंतरावर एक हिल स्टेशन आहे. येथे फिरण्यासाठी अनेक लोक जातात
बोरीवलीपासून काहीच अंतरावर असलेले माळशेज घाट हिल स्टेशन ही जागा खूपच सुंदर आहे
हिवाळ्यात येथील वातावरण खूपच अल्हाददायक असते. त्यामुळं पर्यटकांच्या आवडीचे ठिकाण आहे
बोरीवलीपासून माळशेज घाट 151.3 किमी अंतरावर असून गाडी, बस आणि ट्रेनने जाऊ शकतात
भारतात खूप अशा जागा आहेत ज्या लोकांना भुरळ पाडतात.