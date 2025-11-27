घरच्या घरी बनवा चमचमीत 'बटर गार्लिक पास्ता', नवरा तर कौतुक करेलच मुलेही म्हणतील "वाह"

Nov 27,2025

बटर गार्लिक पास्ता

पास्त्याचे अनेक प्रकार बनवले जातात पण तुम्ही कधी 'बटर गार्लिक पास्ता' खाल्ला आहे का?

पास्ता प्रेमी

तुम्ही पास्ता प्रेमी असाल तर पास्त्याची ही युनिक रेसिपी तुम्हाला नक्की आवडेल.

पास्ता उकडवा

बटर गार्लिक पास्ता बनवण्यासाठी सर्वप्रथम पास्ता उकडवून घ्या.

बटर गरम करा

नंतर एका पॅनमध्ये थोडे तेल आणि बटर गरम करा.

चिरलेले लसुण

त्यात बारीक चिरलेले लसुण आणि तुमच्या आवडीच्या भाज्या घाला.

भाज्या मऊ होऊद्या

भाज्या मऊ झाल्यानंतर त्यात उकडलेला पास्ता घालून एकत्र करा.

एकत्र करा

नंतर त्यात चवीनुसार मीठ, चिली फ्लेक्स, काळी मीरी पूड आणि ओरीगॅनो घालून पुन्हा एकत्र करा.

गॅस बंद करा

पॅनवर झाकण ठेवून 1-2 मिनिटे मंद आचेवर शिजू द्या. थोड्यावेळाने गॅस बंद करा.

सर्व्ह करा

तयार 'बटर गार्लिक पास्त्यावर' चीज घालून गरमा गरम सर्व्ह करा.

