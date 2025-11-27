पास्त्याचे अनेक प्रकार बनवले जातात पण तुम्ही कधी 'बटर गार्लिक पास्ता' खाल्ला आहे का?
तुम्ही पास्ता प्रेमी असाल तर पास्त्याची ही युनिक रेसिपी तुम्हाला नक्की आवडेल.
बटर गार्लिक पास्ता बनवण्यासाठी सर्वप्रथम पास्ता उकडवून घ्या.
नंतर एका पॅनमध्ये थोडे तेल आणि बटर गरम करा.
त्यात बारीक चिरलेले लसुण आणि तुमच्या आवडीच्या भाज्या घाला.
भाज्या मऊ झाल्यानंतर त्यात उकडलेला पास्ता घालून एकत्र करा.
नंतर त्यात चवीनुसार मीठ, चिली फ्लेक्स, काळी मीरी पूड आणि ओरीगॅनो घालून पुन्हा एकत्र करा.
पॅनवर झाकण ठेवून 1-2 मिनिटे मंद आचेवर शिजू द्या. थोड्यावेळाने गॅस बंद करा.
तयार 'बटर गार्लिक पास्त्यावर' चीज घालून गरमा गरम सर्व्ह करा.