केळी खाल्ल्याने खरंच शुगर लेव्हल वाढते का?

Mansi kshirsagar
Sep 15,2025


केळ्यात कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन, फायबर आणि अनेक पोषक तत्वे असतात


पण केळी अतिप्रमाणात खाल्ल्याने शुगर लेव्हल खरंच वाढते का, जाणून घ्या


केळ्यातील कार्बोहायड्रेट रक्तातील साखर वाढवतात. त्यामुळं मधुमेहाच्या रुग्णांनी टाळावे


केळ्यात फायबरदेखील असते जे रक्तातील साखर अगदीच कमी करु शकते. त्यामुळं दिवसभरातील एक किंवा दोन केळी खावू शकता


पिकलेल्या केळ्यात ग्लायसेमिक इंडेक्स मध्यम असतो. ज्यामुळं ब्लड शुगर लेव्हल झपाट्याने वाढू शकतो


कच्च्या केळात ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असते त्यामुळं मधुमेहाच्या रुग्णांनी कच्ची केळी खाणे टाळावे


(Disclaimer: येथे दिलेली माहिती सामान्य माहितीवर आधारित आहे. ZEE 24 TAAS त्याची पुष्टी करत नाही.)

