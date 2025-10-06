कार्तिक महिन्यातील कृष्ण पक्षातील चतुर्थी तिथीला करवा चौथ व्रत पाळले जाते. यंदा 10 ऑक्टोबर 2025 रोजी हे व्रत पाळले जाईल.
महिला आपल्या पतींच्या दीर्घायुष्यासाठी आणि आनंदी आयुष्यासाठी प्रार्थना करण्यासाठी करवा चौथचे व्रत पाळतात. तेव्हा पुरुषही करवा चौथचे व्रत पाळू शकतात का असा प्रश्न निर्माण होतो.
धार्मिक श्रद्धेनुसार, करवा चौथचे व्रत केल्याने भगवान शिव आणि माता पार्वती यांचे आशीर्वाद मिळतात आणि एक चांगला जीवनसाथी मिळतो.
जर एखाद्या तरुणाला किंवा महिलेला करवा चौथचे व्रत करायचे असेल तर ते करू शकतात. जर एखाद्या अविवाहित पुरूषाने करवा चौथचे व्रत ठेवले तर त्याला योग्य वधू मिळते अशी धारणा आहे.
पुरूष सुद्धा आपल्या पत्नीसाठी करवा चौथचे व्रत देखील पाळू शकतात. असे मानले जाते की यामुळे पती-पत्नीमधील नात्यातील गोडवा आणि प्रेम अधिक वाढते.
केवळ विवाहित महिलाच नाही तर पुरुष आणि अविवाहित मुली देखील करवा चौथचे व्रत ठेवू शकतात.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)