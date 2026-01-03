हिवाळ्यात थंड हवेमुळे आणि तापमानात घट झाल्याने सर्दी, खोकला, घशात खवखव होणं अशा आजारांचा धोका वाढतो. यामुळे रोगप्रतिकारकशक्ती कमजोर होते.
हिवाळ्यात दूध प्यायल्याने शरीराला उब मिळते आणि त्यात असलेल्या कॅल्शियम, प्रोटीन आणि व्हिटॅमिनमुळे रोगप्रतिकारकशक्ती मजबूत होते.
हिवाळ्यात वेलचीचं दूध पिणं अतिशय फायदेशीर मानलं जातं. वेलचीतील उबदारपणा प्रभावी ठरतो जो शरीराला आतून उबदार ठेवतो.
वेलचीचे दूध प्यायल्याने रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविण्यास मदत होते. तसेच सर्दी आणि फ्लूपासून संरक्षण होते. बदलत्या ऋतूंमध्ये शरीराला आजारांशी लढण्याची शक्ती मिळते.
वेलचीतील गुणधर्म घशातील खवखव कमी करतात. वेलचीचे दूध प्यायल्याने कफ कमी होतो आणि खोकल्यापासून आराम मिळतो.
वेलचीचे दूध पचनक्रिया सुधारते आणि गॅस, अपचन आणि जडपणा कमी करते.
