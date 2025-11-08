हिवाळी ऋतूमध्ये केस आणि त्वचेसाठी नारळाचे तेल खूप फायदेशीर मानले जाते.
मात्र नारळाच्या तेलापेक्षा एरंडेल तेल हे जास्त फायदेशीर ठरतं. केस आणि त्वचेसह अनेक गोष्टी तसेच समस्यांवर एरंडेल तेल हे गुणकारी ठरतं.
एरंडेल तेलात अनेक पोषक घटक असतात. या तेलात प्रथिने, खनिजे तसेच व्हिटॅमिन ई आणि ओमेगा-3 फॅटी अॅसिडचा समावेश असतो.
एरंडेल तेल केसांच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरते. एरंडेल तेलात भरपूर पोषकतत्व असतात. तसेच हे तेल केसांच्या वाढीसाठी प्रभावी ठरतं.
एरंडेल तेल त्वचेसाठी देखील फायदेशीर ठरू शकते. त्यात अनेक पोषक घटक असतात.
एरंडेल तेल लिव्हरसाठी फायदेशीर ठरतं. हे पोषकतत्वांनी भरपूर असतं.
डिप्रेशनमधून आराम मिळवण्यासाठी सुद्धा एरंडेल तेल फायदेशीर ठरतं.
