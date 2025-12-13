आता ख्रिसमससाठी अगदी काही दिवसच बाकी आहेत.
यावर्षीचा हा सण अधिक खास करण्यासाठी तुम्ही ही सोपी रेसिपी वापरून घरच्या घरी चॉकलेट कुकीज बनवू शकता.
यासाठी एका भांड्यात गरजेनुसार मैदा, कोको पावडर आणि बेकिंग पावडर चाळून घ्या.
आता दुसऱ्या भांड्यात बटर आणि साखर क्रिमी टेक्श्चर होईपर्यंत फेटा.
त्यात दूध किंवा अंडे घालून पुन्हा एकत्र करा.
हे मिश्रण मैदा, कोको पावडर आणि बेकिंग सोड्याच्या मिश्रणात मिसळा.
आता त्यात चॉकलेट चिप्स मिसळून कुकीजसाठीचे घट्टसर पीठ तयार करा.
ओव्हन 180°C ला प्रीहीट करा. नंतर ट्रेमध्ये छोटे गोळे ठेवून थोडे दाबा.
12 ते 15 मिनिटे बेक करा. थंड झाल्यावर चॉकलेटी कुकीज सर्व्ह करा.