ख्रिसमससाठी अशाप्रकारे घरच्या घरी बनवा 'चॉकलेट कुकीज'!

Dec 13,2025

ख्रिसमस

आता ख्रिसमससाठी अगदी काही दिवसच बाकी आहेत.

चॉकलेट कुकीज

यावर्षीचा हा सण अधिक खास करण्यासाठी तुम्ही ही सोपी रेसिपी वापरून घरच्या घरी चॉकलेट कुकीज बनवू शकता.

कोको पावडर

यासाठी एका भांड्यात गरजेनुसार मैदा, कोको पावडर आणि बेकिंग पावडर चाळून घ्या.

क्रिमी टेक्श्चर

आता दुसऱ्या भांड्यात बटर आणि साखर क्रिमी टेक्श्चर होईपर्यंत फेटा.

एकत्र करा.

त्यात दूध किंवा अंडे घालून पुन्हा एकत्र करा.

मिश्रणात मिसळा

हे मिश्रण मैदा, कोको पावडर आणि बेकिंग सोड्याच्या मिश्रणात मिसळा.

पीठ तयार करा

आता त्यात चॉकलेट चिप्स मिसळून कुकीजसाठीचे घट्टसर पीठ तयार करा.

ओव्हन प्रीहीट करा

ओव्हन 180°C ला प्रीहीट करा. नंतर ट्रेमध्ये छोटे गोळे ठेवून थोडे दाबा.

सर्व्ह करा

12 ते 15 मिनिटे बेक करा. थंड झाल्यावर चॉकलेटी कुकीज सर्व्ह करा.

