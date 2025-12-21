ख्रिसमसला एक खास पारंपारिक प्लम केक बनवला जातो.
या सोप्या स्टेप्स वापरून तुम्ही सुद्धा घरच्या घरी बेकरी स्टाईल प्लम केक बनवू शकता.
यासाठी सर्वप्रथम एका पॅनमध्ये संत्र्याच्या रसात बारीक चिरलेले ड्राय फ्रूट्स आणि टूटी-फ्रूटी भाजून घ्या.
आता मंद आचेवर साखर गरम पाण्यात विरघळवून घट्टसर पाक तयार करा.
यानंतर एका भांड्यात थोडे तेल, दूध आणि थंड झालेला साखरेचा पाक घ्या. एकत्र करा.
आता यामध्ये मैदा, दालचीनी पूड, सुंठ पूड आणि लवंग पूड घालून पुन्हा एकत्र करून मिश्रण तयार करा.
या मिश्रणात संत्र्याच्या रसात भाजलेला सुका मेवा घालून हलक्या हाताने मिसळा.
शेवटी मिश्रणात गरजेनुसार बेकिंग सोडा आणि बेकिंग पावडर घालून नीट एकत्र करा.
आता एका केक टिनला तेलाने ग्रीस करा. आणि केकचे मिश्रण घाला. वरून ड्राय फ्रूट्स घाला.
कढई किंवा ओव्हेन 10 मिनिटे प्रीहीट करून घ्या. कढईत स्टँड ठेवा.
केक ठेवून मंद आचेवर 45 ते 50 मिनिटे शिजवा.
थंड झाल्यावर ख्रिसमस प्लम केक चहा सोबत सर्व्ह करा.