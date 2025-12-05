सर्दी-खोकल्यावर रामबाण उपाय; आवळा, हळद आणि आल्यापासून बनवा 'औषधी ड्रिंक'

Dec 05,2025

सर्दी-खोकला

हिवाळ्यात सर्वात जलद होणारा आजार म्हणजे सर्दी-खोकला.

गंभीर परिणाम

हा सामान्य सर्दी-खोकला असला तरी, वेळीस उपचार न घेतल्यास गंभीर परिणाम होऊ शकतात.

औषधी ड्रिंक

यावर घरगुती उपाय म्हणून तुम्ही आवळा, हळद आणि आले वापरून एक औषधी ड्रिंक तयार करू शकता.

आवळ्याचे तुकडे

यासाठी काही आवळ्यांचे बारीक तुकडे करून घ्या.

आल्याचे तुकडे

यानंतर आल्याचेही बारीक तुकडे करून घ्या.

पेस्ट तयार करा

मिक्सरच्या सहाय्याने आवळ्याचे आणि आल्याचे तुकडे वेगवेगळे करून पातळ पेस्ट तयार करा.

रस काढून घ्या

या पेस्ट मध्ये थोडे पाणी मिसळून आवळा आणि आल्याचा रस काढून घ्या.

गरम पाणी

आता गरम पाण्यात अर्धा चमचा हळद आणि दोन्ही रस घालून मिसळा.

मध घाला

नंतर त्यात थोडे मध घाला. पुन्हा एकत्र मिसळा.

सेवन करा

रात्री झोपताना किंवा सकाळी उठल्यावर या औषधी ड्रिंकचे सेवन करा.

