हिवाळ्यात सर्वात जलद होणारा आजार म्हणजे सर्दी-खोकला.
हा सामान्य सर्दी-खोकला असला तरी, वेळीस उपचार न घेतल्यास गंभीर परिणाम होऊ शकतात.
यावर घरगुती उपाय म्हणून तुम्ही आवळा, हळद आणि आले वापरून एक औषधी ड्रिंक तयार करू शकता.
यासाठी काही आवळ्यांचे बारीक तुकडे करून घ्या.
यानंतर आल्याचेही बारीक तुकडे करून घ्या.
मिक्सरच्या सहाय्याने आवळ्याचे आणि आल्याचे तुकडे वेगवेगळे करून पातळ पेस्ट तयार करा.
या पेस्ट मध्ये थोडे पाणी मिसळून आवळा आणि आल्याचा रस काढून घ्या.
आता गरम पाण्यात अर्धा चमचा हळद आणि दोन्ही रस घालून मिसळा.
नंतर त्यात थोडे मध घाला. पुन्हा एकत्र मिसळा.
रात्री झोपताना किंवा सकाळी उठल्यावर या औषधी ड्रिंकचे सेवन करा.