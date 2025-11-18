डायबिटीज कंट्रोल करण्यासाठी प्या 'या' देसी मसाल्याची चहा!

Tejashree Gaikwad
Nov 18,2025


आजच्या धकाधकीच्या जीवनशैलीत डायबिटीज ही सर्वात जलद वाढणारी आरोग्य समस्या बनली आहे.


रक्तातील साखरेचे प्रमाण जास्त वाढल्यास थकवा, चक्कर, वजन वाढ, हृदयरोगाचा धोका अशा अनेक समस्या उद्भवू शकतात.


अशावेळी आहार आणि जीवनशैलीमध्ये बदल करून रक्तातील साखर नियंत्रित ठेवणे गरजेचे असते.


यामध्ये काही देसी मसाल्यांपासून बनवलेली चहा खूप उपयुक्त ठरते.

कोणता मसाला आहे फायदेशीर?

दालचिनी (Cinnamon) हा असा देसी मसाला आहे, जो डायबिटीज कंट्रोल करण्यासाठी खास ओळखला जातो.


दालचिनीमध्ये ‘सिनामाल्डिहाइड’ नावाचे घटक असतात, जे रक्तातील साखरेचे प्रमाण कमी करण्यास मदत करतात.


हे इन्सुलिनची कार्यक्षमता सुधारते आणि पेशींना ग्लुकोज शोषण्याची क्षमता वाढवते.

