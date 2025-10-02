दुधाचं सेवन आरोग्यासाठी फायदेशीर मानलं जातं. झोपण्यापूर्वी कोमट दूध प्यायल्याने चांगली झोप येते असे म्हणतात.
तेव्हा झोपताना कोणतं दूध प्यावं गायीचं की म्हैशीचं याविषयी जाणून घेऊयात.
तज्ज्ञ सांगतात गाय आणि म्हैस दोन्हीही पौष्टिक आणि आरोग्यासाठी फायदेशीर आहेत, परंतु त्यांच्यात मोठा फरक आहे.
गायीचे दूध हलके आणि पचायला सोपे असते. या दुधात ट्रिप्टोफॅन आणि मेलाटोनिन देखील असतात, जे गाढ आणि शांत झोपेला प्रोत्साहन देतात.
गायीचे दूध झोपेची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत करते.
म्हशीचे दूध घट्ट असते आणि त्यात प्रथिने आणि चरबी भरपूर असतात, जे शरीराला ऊर्जा प्रदान करतात.
परंतु म्हशीचे दूध पचनाशी निगडित समस्या निर्माण करू शकतात. यामुळे रात्रीची चांगली झोप येण्यात समस्या निर्माण होऊ शकतात. अशा परिस्थितीत रात्री झोपण्यापूर्वी गायीचे दूध प्यावे.
