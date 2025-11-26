'दही शिम्ला मिर्ची'ची ही झणझणीत रेसिपी, ऐकूनच तोंडाला पाणी सुटेल

Nov 26,2025


शिम्ला मिर्चीची भाजी प्रत्येकाला आवडतेच असे नाही.


पण तुम्ही या पद्धतीने दही घालून शिम्ला मिर्चीची भाजी केली तर लहान मुलेही आवडीने खातील.


'दही शिम्ला मिर्ची' बनवण्यासाठी शिम्ला मिर्ची आणि कांदा चिरून घ्या.


आता त्यात कसुरी मेथी, शेंगदाण्याचा कूट, मीठ आणि तुमच्या आवडीचे मसाले घालून एकत्र करा.


आता एका कढईत लसूण, मिरची, जिरे आणि कढीपत्ता घालून फोडणी तयार करा.


फोडणीमध्ये शिम्ला मिर्ची आणि कांद्याचे मिश्रण घाला.


भाज्या मऊ होईपर्यंत मंद आचेवर मिश्रण शिजवून घ्या.


नंतर त्यात गरजेनुसार दही घाला. परतून घ्या.


गरमा गरम दही शिम्ला मिर्ची कोंथिंबीरीने सजवा आणि सर्व्ह करा.

VIEW ALL

मार्गशिर्ष स्पेशल रेसिपी, 'उपवासाचा डोसा'

अर्जुन तेंडलुकरंच नशीब अखेर चमकलं! कधी नव्हे 'ती' संधी मिळाली, आता...

रविवारी तुळशीला पाणी का घालू नये?

हे लक्षणं म्हणजे हार्ट अटॅकचा इशारा; अगदी सहज जाणवणारा हा बदल कोणता?
Read Next Story