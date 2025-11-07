'या' व्हिटॅमिनची कमतरता असेल तर माणूस खूप खातो!

Tejashree Gaikwad
Nov 07,2025


आपल्यातील बऱ्याच जणांना जास्त भूक लागत असते किंवा सतत काही ना काही खाण्याची इच्छा होत राहते.


आपण याला "हावरट" किंवा "सवय" समजतो.


पण अनेक वेळा यामागे व्हिटॅमिन B3 (नायसिन) ची कमतरता कारणीभूत असते.


व्हिटॅमिन B3 शरीरातील ऊर्जानिर्मिती, पचनक्रिया आणि मेंदूचे कार्य सुरळीत ठेवण्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहे.


जेव्हा शरीरात नायसिनची कमतरता होते, तेव्हा शरीराला पुरेशी ऊर्जा मिळत नाही आणि त्यामुळे मेंदू ‘अधिक खा’ असा संदेश देतो.


आपण ज्या अन्नातून ऊर्जा मिळवतो, त्यातील कार्बोहायड्रेट्स शरीरात ग्लुकोजमध्ये बदलतात. व्हिटॅमिन B3 हेच ते रूपांतर व्यवस्थित होण्यासाठी मदत करते.


जर हे व्हिटॅमिन कमी असेल, तर शरीराला ऊर्जा कमी मिळते आणि ते अधिक खाण्याची मागणी करू लागते.

VIEW ALL

स्मरणशक्ती वाढवणारे पौष्टिक लाडू, मुलांना दररोज एक लाडू खायला द्याच!

कच्चा कांदा जेवणासोबत खावा का?

साठीतही चेहऱ्यावर दिसेल पंचविशीतली लकाकी; 'या' चिनी पद्धतीनं घ्या त्वचेची काळजी

प्रचंड हुशार आणि चतूर असतात 'या' रक्त गटाचे लोक
Read Next Story