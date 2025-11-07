आपल्यातील बऱ्याच जणांना जास्त भूक लागत असते किंवा सतत काही ना काही खाण्याची इच्छा होत राहते.
आपण याला "हावरट" किंवा "सवय" समजतो.
पण अनेक वेळा यामागे व्हिटॅमिन B3 (नायसिन) ची कमतरता कारणीभूत असते.
व्हिटॅमिन B3 शरीरातील ऊर्जानिर्मिती, पचनक्रिया आणि मेंदूचे कार्य सुरळीत ठेवण्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहे.
जेव्हा शरीरात नायसिनची कमतरता होते, तेव्हा शरीराला पुरेशी ऊर्जा मिळत नाही आणि त्यामुळे मेंदू ‘अधिक खा’ असा संदेश देतो.
आपण ज्या अन्नातून ऊर्जा मिळवतो, त्यातील कार्बोहायड्रेट्स शरीरात ग्लुकोजमध्ये बदलतात. व्हिटॅमिन B3 हेच ते रूपांतर व्यवस्थित होण्यासाठी मदत करते.
जर हे व्हिटॅमिन कमी असेल, तर शरीराला ऊर्जा कमी मिळते आणि ते अधिक खाण्याची मागणी करू लागते.