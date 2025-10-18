धनत्रयोदशीला चुकूनही ही कामं करू नका,अशुभ मानले जाते!

Mansi kshirsagar
Oct 18,2025


आज 18 ऑक्टोबर 2025 रोजी धनत्रयोदशीला सण साजरा करण्यात येत आहे


धनत्रयोदशीच्या दिवशी सोनं-चांदी व अन्य सामानांची खरेदी केली जाते


या दिवशी भगवान धन्वंतरी आणि देवी लक्ष्मीची पूजा केली जाते.


पण धनत्रयोदशीच्या दिवशी ही पाच कामे चुकूनही करु नये


धनत्रयोदशीच्या दिवशी लोखंडाचे सामान अजिबात घेऊ नका


या दिवशी काळ्या रंगांचे वस्त्र अजिबात परिधान करु नका


तसंच, धनत्रयोदशीच्या दिवशी घराच्या दक्षिण दिशेला यम दिपदान जरुर करावे ( Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या. )

