Gym, व्यायामानंतर काय खाऊ नये?

हल्ली, चांगल्या आरोग्यासाठी प्रत्येकजण प्रयत्नांत असल्याचं पाहायला मिळतं. त्यासाठी विविध उपायही अनेक मंडळी आजमावून पाहतात.
बहुतेक मंडळी व्यायामाच्या सवयींसाठी थेट जीमचीच वाट धरतात, अर्थात व्यायामशाळेत जातात. प्रचंड व्यायामानंतर या मंडळींना प्रचंड भूक लागते.
अशा वेळी नेमकं काय खाऊ नये हे लक्षात घेणं महत्त्वाचं. व्यायामानंतर तळलेले पदार्थ खाऊ नयेत. यामध्ये आरोग्यास घातक असणारे स्निग्ध घटक असतात.
साखरेचं अधिक प्रमाण असणारे पदार्थही खाऊ नयेत. रक्तातील साखरेचं प्रमाण वाढल्यास शरीरातील उर्जा कमी होते.
सोडा किंवा साखरयुक्त पेय पिणं टाळावं. याशिवाय मसालेदार जेवण, दुग्धजन्य पदार्थ आणि मद्याचं सेवन करु नये.
व्यायामानंतर साधारण अर्ध्या तासाच्या फरकानं फळं, उकडलेली अंडी अशा पदार्थांचं सेवन करावं.