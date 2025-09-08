नाचणी, वरईसारखा दिसणारा हा दाणा महिन्याभरात शरीरातील चरबी कमी करण्यास करेल मदत

बदलत्या जीवनशैलीमुळं अनेकांच्या आहाराच्या सवयीसुद्धा बदलल्या आहेत. ज्यामुळं स्थुलतेसारख्या समस्या भेडसावत आहेत.

स्थुलता

स्थुलता आणि शरीरारिल अतिरिक्त चरबी कमी करण्यासाठी व्यायामासमवेत आहाराच्या सवयीसुद्धा महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

आहार

आहारामध्ये असणारा एक इवलासा घटक तुमची मदत करु शकतो. हा घट म्हणजे क्विनोआ नावाचं धान्य.

मेटाबॉलिझम

अनेक आहारतज्ज्ञ शरीरातील मेटाबॉलिझम वाढवण्यासाठी, चरबी कमी करण्यासाठी वाफवलेला, उडकलेला क्विनोआ खाण्याचा सल्ला देतात.

घटक

प्रोटीन, फायबर, फोलेट, विटामिन ई, सी आणि आयर्न असे घटक या क्विनोआमध्ये आढळतात.

क्विनोआ

क्विनोआमधील तंतुमय घटकांमुळं पोट कायम भरलेलं राहतं आणि अवाजवी भूक टाळता येते.

पचनक्रिया

क्विनोआमुळं पचनक्रिया सुधारून अपचनाच्या समस्याही दूर होतात. (वरील माहिती सामान्य संदर्भांवर आधारित असून, झी 24 तास याची खातरजमा करत नाही. आहारविषयक सल्ल्यांसाठी तज्ज्ञांची मदत घ्या.)

