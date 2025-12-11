सुकी मेथी आणि कसूरी मेथी यात काय फरक आहे? 90 टक्के लोकांना माहित नसेल

Pooja Pawar
Dec 11,2025


कसुरी मेथी ही मेथीची एक विशेष जात आहे जी प्रामुख्याने पंजाबच्या कसूर प्रदेशात पिकवली जायची. म्हणून या मेथीचं नाव कसूरी मेथी असं पडलं.


कसुरी मेथी हे नाव त्या मेथीच्या प्रजातीची ओळख दर्शवते.


तर सामान्य वाळवलेली सुकी मेथी ही कोणत्याही प्रदेशात पिकवलेली आणि वाळवलेली मेथी असू शकते.


कसुरी मेथीची पान ही सामान्य मेथीच्या पानांपेक्षा जास्त तिखट, कडू आणि सुगंधी असतात, ज्यामुळे कसूरी मेथी टाकल्यावर पदार्थांना विशेष चव येते.


पानांचा आकार कसुरी मेथीची पाने सामान्यतः मेथीच्या पानांपेक्षा लहान आणि हलकी असतात. पण सुकल्यानंतर त्या अधिक कुरकुरीत होतात.


कसुरी मेथीचा सुगंध टिकवून राहावा यासाठी ती एका खास पद्धतीने वाळवली जाते.


बाजारात बऱ्याचदा नॉर्मल सूखी मेथी सुद्धा कसूरी मेथी म्हणून विकली जाते. त्यामुळे खरेदीदारांमध्ये गोंधळ निर्माण होतो.


(इथं दिलेली माहिती तज्ज्ञांशी केलेल्या चर्चेवर आधारित आहे. ही एक सामान्य माहिती आहे. कोणताही व्यक्तीगत सल्ला नाही. आपण कोणत्याही पदार्थाचं सेवन करण्याआधी याबद्दल डॉक्टर किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. संबंधित माहितीसाठी ZEE 24 Taas जबाबदार नसेल.)

VIEW ALL

"आज कोणती भाजी बनवू?" या प्रश्नाचे चमचमीत उत्तर आहे झटपट तयार होणारी ही 'शेवभाजी'

हिवाळ्यात प्लास्टिकच्या बाटलीतून गरम पाणी पिताय? असू शकतो जीवाला धोका!

लेक 21 वर्षांची होईपर्यंत कसे साठवायचे 70 लाख रुपये? 8 मुद्द्यांमध्ये पाहा...

तुम्हाला इतरांपेक्षा जास्त थंडी वाजते? 'या' आजाराचे लक्षण
Read Next Story