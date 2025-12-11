कसुरी मेथी ही मेथीची एक विशेष जात आहे जी प्रामुख्याने पंजाबच्या कसूर प्रदेशात पिकवली जायची. म्हणून या मेथीचं नाव कसूरी मेथी असं पडलं.
कसुरी मेथी हे नाव त्या मेथीच्या प्रजातीची ओळख दर्शवते.
तर सामान्य वाळवलेली सुकी मेथी ही कोणत्याही प्रदेशात पिकवलेली आणि वाळवलेली मेथी असू शकते.
कसुरी मेथीची पान ही सामान्य मेथीच्या पानांपेक्षा जास्त तिखट, कडू आणि सुगंधी असतात, ज्यामुळे कसूरी मेथी टाकल्यावर पदार्थांना विशेष चव येते.
पानांचा आकार कसुरी मेथीची पाने सामान्यतः मेथीच्या पानांपेक्षा लहान आणि हलकी असतात. पण सुकल्यानंतर त्या अधिक कुरकुरीत होतात.
कसुरी मेथीचा सुगंध टिकवून राहावा यासाठी ती एका खास पद्धतीने वाळवली जाते.
बाजारात बऱ्याचदा नॉर्मल सूखी मेथी सुद्धा कसूरी मेथी म्हणून विकली जाते. त्यामुळे खरेदीदारांमध्ये गोंधळ निर्माण होतो.
