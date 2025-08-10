अनेकजण घर असो किंवा ऑफिस या ठिकाणी चावणाऱ्या मच्छरांमुळे त्रस्त आहेत.
मात्र, तुम्हाला माहिती आहे का की, दारू पिणाऱ्या लोकांना मच्छर चावतात का?
एका अमेरिकन संशोधनातून असे दिसून आले आहे की, जे लोक दारू पितात त्यांच्याकडे डास जास्त आकर्षित होतात.
तसेच उन्हाळ्यात डासांची संख्या जास्त असते त्यामुळे ते जास्त दारू पिणाऱ्या लोकांना चावतात.
कारण मानवी श्वासातून बाहेर पडणाऱ्या कार्बन डायऑक्साइड आणि शरीरातून बाहेर पडणाऱ्या ऑक्टेनॉलकडे डास आकर्षित होतात.
तर दारु पिल्याने शरीरात ऑक्टेनॉल नावाचे रसायन निर्माण होते. त्यामुळे ते डान्स त्यांना जास्त चावतात.
डासांना दारु पिणाऱ्या लोकांची उपस्थिती लगेच जाणवते. त्यामुळे ते त्यांच्याकडे आकर्षित होतात आणि चावतात.
