मोबाईल 100 टक्के चार्ज करताय? आजच सवय सोडा अन्यथा नुकसान होईल

Pooja Pawar
Oct 03,2025


मोबाईल 100 टक्के चार्ज झाल्यावर व्होल्टेज वाढतं आणि बॅटरीमधील केमिकल स्ट्रक्चर कमजोर होऊ लागते.


झोपताना फोन चार्जिंगवर ठेवल्याने तुमच्या बॅटरीचे नुकसान होऊ शकते.


तज्ज्ञांच्या सांगण्यानुसार मोबाईल 20 ते 80 टक्के या रेंजमध्ये ठेवावी जेणेकरून फोनची लाईफ जास्त होते.


मोबाईलची बॅटरी पूर्णपणे संपणे हे सुद्धा धोकादायक ठरते त्यामुळे फोनची चार्जिंग क्षमता कमी होते.


तज्ज्ञांच्या सांगण्यानुसार जर तुम्हाला लांबच्या प्रवासाला जायचे असेल तरच मोबाईल पूर्णपणे चार्ज करा, परंतु ते दररोज मोबाईल पूर्ण 100 टक्के चार्ज करण्याची सवय लावू नका.


फोनची बॅटरी 85 ते 90 टक्के चार्ज केल्याने बॅटरी 10 ते 15% जास्त काळ चालू शकते.


(इथं दिलेली माहिती तज्ज्ञांशी केलेल्या चर्चेवर आधारित आहे. ही एक सामान्य माहिती आहे. कोणताही व्यक्तीगत सल्ला नाही. अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. संबंधित माहितीसाठी ZEE 24 Taas जबाबदार नसेल.)

