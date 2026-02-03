सकाळी उठल्यावर नाश्त्यात काय खाऊ नये?

Pooja Pawar
Feb 03,2026


सकाळचा नाश्ता हा दिनचर्येचा एक महत्वाचा भाग आहे.


सकाळचा नाश्ता हा पोषणाने भरपूर असायला हवा पण काही लोक घाईघाईत काहीही खातात.


नाश्त्यात असे पदार्थ खायला हवेत ज्यामुळे पोट बिघडणार नाही. उदाहरण द्यायचं झालं तर सॅलड आरोग्यासाठी चांगले असते पण रिकाम्या पोटी ते खाणे हानिकारक ठरू शकते.


सकाळी रिकाम्या पोटी जास्त तेलकट आणि मसालेदार पदार्थ खाल्ल्याने छातीत जळजळ सारख्या समस्या उद्भवू शकतात.


सकाळी नाश्त्यात जास्त गोड पदार्थ खाणे देखील टाळावे.


रिकाम्या पोटी कधीही कार्बोनेटेड पेये घेऊ नका कारण ते आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकते.


लिंबूवर्गीय फळांमध्ये आम्लयुक्त पदार्थ देखील असतात, ते रिकाम्या पोटी खाल्ल्याने पोट आणि छातीत जळजळ सारख्या समस्या उद्भवू शकतात.


(इथं दिलेली माहिती तज्ज्ञांशी केलेल्या चर्चेवर आधारित आहे. ही एक सामान्य माहिती आहे. कोणताही व्यक्तीगत सल्ला नाही. आपण कोणत्याही पदार्थाचं सेवन करण्याआधी याबद्दल डॉक्टर किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. संबंधित माहितीसाठी ZEE 24 Taas जबाबदार नसेल.)

VIEW ALL

हिवाळ्यात दही खाणे सुरक्षित? जाणून घ्या

दिग्दर्शक रोहित शेट्टीची संपत्ती पाहून डोळे फिरतील

चांगली झोप येण्यासाठी कोणतं दूध प्यावं?

कोणत्या राशीसाठी कोणता रंग शुभ आहे? जाणून घ्या तुमचा लकी रंग
Read Next Story