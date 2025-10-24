घरातील देवघरात 'या' वस्तू अजिबात ठेऊ नका, अन्यथा...

Pooja Pawar
Oct 24,2025


जीवनात वास्तुशास्त्राचे खूप महत्त्व आहे. वास्तुशास्त्रानुसार बांधलेल्या घरामध्ये सुख, समृद्धी आणि कल्याण येते. तथापि, वास्तुदोष घरात समस्या वाढवतात.


वास्तुशास्त्रात घरातील देवघराला विशेष महत्व असून त्यानुसार काही वस्तू घरातील मंदिरात ठेवू नयेत असं म्हटलं जातं.


अनेकजण घरातील मृत झालेल्या व्यक्तींचे फोटो देवघरात लावतात. मात्र स केल्याने नकारात्मकता निर्माण होते, शांती आणि आनंद नष्ट होऊ शकतं. संत आणि ऋषींचे फोटो देखील देवघरात ठेऊ नयेत.


घरातील देवघरात कालीमाता, राहू-केतू आणि शनिदेव यांचे फोटो किंवा मूर्ती ठेवू नयेत. या देवतांना उग्र मानले जाते. शांत आणि सौम्य देवतांचे फोटो किंवा मूर्ती मंदिरात ठेवाव्यात असा सल्ला दिला जातो.


घरातील देवघरात कधीही गणेशाची नृत्य करणारी मूर्ती ठेवू नये. बसलेल्या गणेशाची आशीर्वाद देणारी मूर्ती शुभ मानली जाते.


घरातील मंदिरात लक्ष्मीची मूर्ती ठेवावी. लक्ष्मीला धन आणि समृद्धीची देवी मानले जाते.


घरातील मंदिरात देवी लक्ष्मीची मूर्ती नेहमी बसलेल्या स्थितीत ठेवावी. ही मूर्ती कधीही उभी ठेवू नये. याशिवाय मंदिरात भगवान विष्णूची मूर्ती देखील ठेवावी.

