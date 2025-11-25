हिवाळ्यात चुकून सुद्धा 'या' गोष्टी फ्रिजमध्ये स्टोअर करू नका

Pooja Pawar
Nov 25,2025


रताळ्यात कार्बोहायड्रेट आणि बीटा कॅरोटीन आढळते. मात्र रताळे फ्रिजमध्ये न ठेवण्याचा सल्ला दिला जातो. कारण यामुळे रताळ्याचे पोत बदलून ते ओले आणि चिकट होतील.


मुळा फ्रिजमध्ये ठेवू नयेत. कारण असं केल्याने मुळा मऊ होऊ शकतो आणि त्याची चव सुद्धा बिघडू शकते.


लाल गाजरात बीटा कॅरोटीन सर्वात जास्त आढळतं. गाजर फ्रिजमध्ये ठेवल्याने ते सुकू लागतात आणि त्यांच्यातील नैसर्गिक गोडवा देखील कमी होतो.


हिवाळ्यात कोथिंबीर कधीही फ्रिजमध्ये ठेऊ नये. कारण यामुळे कोथिंबीर पिवळी पडू शकते.


पालकची भाजी ही पोषकतत्वांनी भरपूर असते. हिवाळ्यात याच सेवन अधिक प्रमाणात केलं जातं. मात्र पालक फ्रिजमध्ये ठेऊ नये कारण ते लवकर सुकून जातं आणि खराब होऊ शकतं.


बथुआ ही एक हिरवी पालेभाजी आहे जी अत्यंत फायदेशीर आहे. ती फ्रिजमध्ये ठेवल्याने ती खराब होऊ शकतं. ज्यामुळे भाजीची तिची चव आणि सुगंध दोन्ही बदलतात.


मेथीची पालेभाजी फ्रिजमध्ये ठेऊ नये. कारण यामुळे मेथीची पान काळी पडतात आणि वाळतात. अशीभाजी शिजवल्याने त्यांच्यातील पोषण आणि चव कमी होते.

