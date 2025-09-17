सध्या चेहऱ्यावर मुरुमे येणं ही एक सामान्य गोष्ट आहे. यामुळे अनेकजण त्रस्त आहेत.
मात्र, यापासून जर मुक्ती पाहिजे असेल तर घरगुती उपाय ट्राय करा.
अनेक जण म्हणतात की टूथपेस्ट लावल्याने चेहऱ्यावरील मुरुमे बरे होतात.
चेहऱ्यावरील मुरुमांवर जर टूथपेस्ट लावली तर रात्रभर मुरुमांपासून आराम मिळतो.
मुरुम बरे करण्यासाठी हा एक त्वरित आणि सोपा उपाय मानला जातो.
पण याचे अनेक तोटे देखील दिसून येतात. टूथपेस्टमध्ये बेकिंग सोडा, मेन्थॉल आणि हायड्रोजन पेरोक्साइड हे घटक असतात.
यामुळे त्वचेवर जळजळ होऊ शकते. त्यामुळे मुरुमे वाढू शकतात आण डाग चेहरा खराब करू शकतात. त्वचा कोरडी पडू शकते.
