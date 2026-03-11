Summer Care Tips : उष्णतेली लाट! उन्हाळ्यात नेमकं काय करु नये?

Sayali Patil
Mar 11,2026

महाराष्ट्र

मागील काही दिवसांपासून फक्त महाराष्ट्र नव्हे तर बहुतांश राज्यांमध्ये तापमानवाढीस सुरुवात झाली आहे. तर कुठे उष्णतेच्या लाटेसम स्थिती पाहायला मिळत आहे.

मुंबई शहर

मुंबई शहर, उपनगर, कोकण, ठाणे इथं पाहा 35 ते 40 अंशांदरम्यान असून, काही ठिकाणी तो 42 अंशांपर्यंत पोहोचला आहे. ज्यामुळं उष्मा असह्य होण्यास सुरुवात झाली आहे

सूर्य

दुपारी 11 ते 4 या वेळेत सूर्य थैमान घालत असल्यामुळं या उष्णतेच्या लाटेसम उदभवलेल्या स्थितीत नागरिकांना आरोग्य जपण्याला सल्ला यंत्रणा देत आहेत.

शरीरातील पाण्याची पातळी

उन्हाळ्यात मानवी शरीराला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो, शरीरातील पाण्याची पातळी कमी होते. अशा स्थितीत बाहेरून घरात आल्यावर लगेचच अंघोळ करणं टाळावं.

घामानं भिजलेले कपडे

घामानं भिजलेले कपडे शक्य तितक्या लवकर बदलावेत. ते तसेच ठेवल्यास जंतूसंसर्गाचा धोका बळावतो.

थंडगार पाणी

उन्हातून आल्या आल्या थंडगार पाणी पिऊ नये. थंड पाण्यामुळं घशाला खवखव होऊन इजा होऊ शकते. एसी/ कूलरचा अतिवापर टाळावा.

तिखट पदार्थ

उन्हाळ्यामध्ये तळलेले पदार्थ, तिखट पदार्थ खाणं टाळावं. त्यामुळं पचनसंस्था बिघडू शकते. (ही माहिती सामान्य संदर्भांवर आधारित असून, झी 24तास त्याची खातरजमा करत नाही. आरोग्यविषयक सल्ल्यासाठी तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन घ्या.)

