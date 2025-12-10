विमानातून प्रवास करणं आता फार सोपं झालंय. कमी वेळेत एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी लोकं हवाई मार्गाचा वापर करतात.
मात्र विमानातून प्रवास करताना केलेल्या छोट्याश्या चुकीमुळे तुम्हाला मोठा दंड बसू शकतो.
विमान प्रवास करण्यापूर्वी प्रवाशांच्या सामानाची संपूर्णपणे तपासणी केली जाते.
विमानात स्फोटके, काड्या, पेट्रोल, चाकू आणि कात्री यांसारख्या धारदार वस्तू घेऊन जाण्यास सक्त मनाई आहे.
तुम्ही विमानात अल्कोहोल, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, लायटर आणि ग्रीस सारख्या वस्तू घेऊन प्रवास करू शकत नाही.
पण एक असं देखील फळ आहे जे तुम्ही विमानात प्रवासादरम्यान घेऊन जाण्यास सक्त मनाई आहे.
सुकलेला नारळ विमानातून घेऊन जाण्यास मनाई आहे.
एअरपोर्टवर सामानाची चेकिंग सुरु असताना तुमच्या बॅगेत किंवा सामानात सुका नारळ आढळला तर तुमच्या समस्या वाढू शकतात.
विमानातून नारळ घेऊन जाऊ नये याचं कारण म्हणजे सुका नारळ हा एक ज्वलनशील पदार्थ मानला जातो
नारळाचा बाहेरील भाग खूप कोरडा असतो जो सहजपणे आग पकडू शकतो आणि त्यामुळे मोठा अपघात घडवू शकतो. म्हणून सुका नारळ विमान प्रवासादरम्यान घेऊन जाण्यास मनाई आहे.