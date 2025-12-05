डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांचे प्राथमिक शिक्षण मुंबईतील एल्फिन्स्टन शाळेतून पूर्ण केले.
अस्पृश्य समाजातून मॅट्रिक पास होणारे ते पहिले विद्यार्थी ठरले.
पुढे एल्फिन्स्टन कॉलेजमधून त्यांनी अर्थशास्त्र आणि राज्यशास्त्र विषयाची बी.ए. पदवी मिळवली.
उच्च शिक्षणासाठी त्यांनी अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठ निवडले.
कोलंबियामध्ये त्यांनी अर्थशास्त्र विषयात एम.ए. आणि पीएच.डी. ची संपादन केली.
पुढील शिक्षणासाठी ते लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये दाखल झाले.
लंडनच्या एलएसइ मध्ये त्यांनी अर्थशास्त्र विषयात प्रतिष्ठित डी.एससी. ही पदवी प्राप्त केली.
लंडनमधील ग्रे’ज इन येथे त्यांनी कायद्याचे शिक्षण घेऊन 'बॅरिस्टर अॅट लॉ' ही पदवी घेतली.
बाबासाहेबांच्या या विलक्षण शैक्षणिक कार्यामुळे त्यांना एलएल.डी आणि डी.एलआयटीटी अशा मानद पदव्या प्रदान करण्यात आल्या.