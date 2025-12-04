हिवाळ्यात रोगप्रतिकारशक्ती कमकुवत होते. यावेळी शरीराला पोषक तत्त्वांची गरज भासते
शेवग्याच्या शेंगांमध्ये मोठ्याप्रमाणात कॅल्शियम, आयर्न, अँटिऑक्सिडंट्स, व्हिटॅमिन के, ए, सी आणि फायबर असते.
लहान मुलांना पौष्टिक भाज्या खाऊ घालणे कठिण असते.
पण ही सोपी रेसिपी वापरून शेवग्याच्या शेंगांचे कटलेट बनवले तर मुले आवडीने खातील.
यासाठी सर्वप्रथम शेवग्याच्या शेंगांचे तुकडे शिजवून घ्या.
नंतर शेंगांमधील मऊ भाग काढून कुस्करून घ्या.
एका भांड्यात उकडलेला बटाटा, कुस्करलेल्या शेंगा, बेसन, मीठ, कोथिंबीर आणि तुमच्या आवडीचे मसाले घालून घट्ट मिश्रण तयार करा.
थोडी आंबट चव येण्यासाठी मिश्रणात गरजेनुसार लिंबाचा रस घाला. एकत्र करून घ्या.
तयार मिश्रणाचे गोळे करून तुमच्या आवडीचा आकार द्या.
हे कटलेट कुरकुरीत होण्यासाठी रवा किंवा ब्रेड क्रम्ब्सने कोट करा.
नंतर गरम तेलामध्ये कटलेट दोन्ही बाजूंनी सोनेरी रंगाचे होईपर्यंत भाजून घ्या.
गरमा गरम पौष्टिक आणि चमचमीत 'शेवग्याच्या शेंगाचे कटलेट' पुदिना चटणी किंवा सॉससह सर्व्ह करा.