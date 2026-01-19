कोरड्या खोकल्याने त्रस्त आहात? आराम मिळण्यासाठी वापरा 'हे' घरगुती उपाय

Pooja Pawar
Jan 19,2026


हिवाळा सुरु होताच कोरड्या खोकल्याची समस्या ही वाढू लागते.


अशावेळी या कोरड्या खोकल्यापासून आराम मिळवण्यासाठी काही घरगुती उपाय प्रभावी ठरू शकतात.


कोरड्या खोकल्याने त्रस्त असाल तर आल्याचा लहान तुकडा तोंडात घेऊन तो चावू शकता.


कोरड्या खोकल्यापासून आराम मिळवण्यासाठी 1 चमचा मधाचे सेवन करू शकता.


आल्याचा रस मधात मिसळून खाल्ल्याने कोरड्या खोकल्यापासूनआराम मिळू शकतो.


कोमट मीठाच्या पाण्याने गुळण्या केल्यानेही आराम मिळू शकतो.


(इथं दिलेली माहिती तज्ज्ञांशी केलेल्या चर्चेवर आधारित आहे. ही एक सामान्य माहिती आहे. कोणताही व्यक्तीगत सल्ला नाही. आपण कोणत्याही पदार्थाचं सेवन करण्याआधी याबद्दल डॉक्टर किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. संबंधित माहितीसाठी ZEE 24 Taas जबाबदार नसेल.)

