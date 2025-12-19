मासिक पाळी दरम्यान खा 6 फूड्स, वेदनेपासून मिळेल आराम

Pooja Pawar
Dec 19,2025


मासिक पाळी दरम्यान शरीराची काळजी घेण्याची गरज असते. या दरम्यान संतुलित आणि पोषण आहार घेतल्याने वेदना कमी होऊ शकतात.


मासिक पाळीदरम्यान शरीराला हायड्रेट ठेवण्यासाठी काकडी सह पाणीयुक्त फळं, भाज्या इत्यादींचे सेवन करावे.


मासिक पाळीदरम्यान गोड खाण्याची भरपूर इच्छा होते. तेव्हा कलिंगड सारख्या नैसर्गिक गोड फळांनी तुम्ही क्रेविंग कंट्रोल करू शकता.


मासिक पाळीदरम्यान रक्ताच्या कमतरतेमुळे शरीरातील आयरन लेव्हल कमी होऊ शकते. अशावेळी पालक सारख्या हिरव्या भाज्यांचे सेवन करावे.


आहारात प्रोटीनयुक्त खाद्य पदार्थांचं सेवन करावं, चिकन हे आयरन आणि प्रोटीनचा चांगला स्रोत आहे.


मासिकपाळी दरम्यान वेदना आणि मळमळ पासून आराम मिळवण्यासाठी आल्याचे सेवन करू शकता. आल्याची चहा प्यायल्याने स्नायूंना आराम मिळतो आणि जळजळ कमी होण्यास मदत होते.


डार्क चॉकलेट आणि ऑयली फिश सुद्धा मासिक पाळीत आरामदायक ठरते. तर ओमेगा 3 युक्त मासे मासिक पाळीच्या वेदना किंचित कमी करू शकतात.


(इथं दिलेली माहिती तज्ज्ञांशी केलेल्या चर्चेवर आधारित आहे. ही एक सामान्य माहिती आहे. कोणताही व्यक्तीगत सल्ला नाही. आपण कोणत्याही पदार्थाचं सेवन करण्याआधी याबद्दल डॉक्टर किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. संबंधित माहितीसाठी ZEE 24 Taas जबाबदार नसेल.)

