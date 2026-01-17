'या' व्यक्तींनी आवळा खाणे प्रकर्षाने टाळावे! नाहीतर...

Manali Sagvekar
Jan 17,2026

आवळा

आवळा खाणे आरोग्यासाठी फायदेशीर मानाले जाते, पण सर्वांसाठी नाही.

अॅसिडिटी

आवळ्यात आम्लधर्मीय गुणधर्म असतात. वारंवार अॅसिडिटी, छातीत जळजळ होत असल्यास आवळा खाणे टाळावे.

मधुमेह

आवळा खाल्ल्याने रक्तातील साखरेची पातळी कमी होते. मधुमेहाच्या रुग्णांनी आवळा खाणे टाळावे.

किडनीच्य समस्या

किडनीच्य समस्या असलेल्या व्यक्तींनी आवळा खाल्ल्यास त्यातील ऑक्सलेटमुळे खडे तयार होण्याचा धोका वाढतो.

सर्दी-खोकला

सर्दी-खोकला झाल्यास आवळा खाणे टाळावे. थंड गुणधर्माचा असल्यामुळे त्रास वाढवणारा ठरू शकतो.

शस्त्रक्रिया

शरीरावर कोणतीही शस्त्रक्रिया होणार असेल तर आवळा खाणे टाळावे. अधिक रक्तस्त्राव होण्याची शक्यता असते.

पातळ रक्त

आवळा नैसर्गिकरित्या रक्त पातळ करतो. यासंबंधीत कोणतेही औषध आधीपासून घेत असाल तर आवळा खाणे टाळावे.

गर्भवती महिला

गर्भवती आणि स्तनपान करणाऱ्या महिलांनी डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय आवळा खाणे टाळावे.

